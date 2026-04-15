Meloni'den 'Trump' yorumu: Sözlerine dikkat etmeli

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yeni bir gerilim yaşandı.

Meloni, ABD’nin geçmişte nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu hatırlatarak Washington’u eleştirdi. Trump ise İtalya’nın tehdit altında olabileceğini savundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında kullandığı ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Trump ise Meloni’ye karşı, “Kabul edilemez olan o, çünkü İran’ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya’yı iki dakika içinde havaya uçurabilir” ifadelerini kullandı.

MELONİ’DEN YANIT

Trump’ın sözlerine karşılık veren Meloni, nükleer silah tartışması üzerinden ABD’ye eleştiriler yöneltti. Meloni, “Bildiğim kadarıyla, dokuz ulus nükleer silaha sahip, ancak yalnızca biri bunları kullandı. O ulus Amerika Birleşik Devletleri. Bay Trump gerilimi düşürmeli. Kimse Washington gibi nükleer tehditler savurmaz ve o da sözlerine dikkat etmeli” dedi.

TRUMP: ŞOK OLDUM

Trump, Meloni’nin İran’a karşı başlatılan süreçte ABD’ye destek vermemesine tepki gösterdi. Meloni için “Şok oldum” diyen Trump, “İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım” ifadelerini kullandı.