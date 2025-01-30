Meloni hakkında ‘suça yardımdan’ soruşturma

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İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki bazı bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya’da gözaltına alınıp serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

UCM, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish için 2015’de Mitiga Cezaevi’ndeki olayların şüphelisi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı. 18 Ocak’ta İtalya’nın Torino kentinde gözaltına alınan Habish, UCM ile İtalya Adalet Bakanlığı arasında gerekli iletişim kurulmadan gözaltına alındığı ve hakkında da başka suçlama olmadığı gerekçesiyle 22 Ocak’ta serbest bırakılmıştı.

Habish’in serbest bırakılmasıyla ilgili “suça yardım ve yataklık” ile “kamu kaynaklarını kötüye kullandığı” iddiasıyla soruşturma açıldığını duyuran Meloni, “Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim” dedi.