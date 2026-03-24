Meloni'nin anayasa değişikliği referandumda reddedildi

İtalya'da yargı alanında bazı yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliği referandumunda, seçmenlerin yüzde 53,7'si "Hayır" oyu vererek, yargı reformunu reddetti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı; yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun oylandığı kritik referandum sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referanduma katılım oranı yüzde 58,9 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın sayılan sandıkların yüzde 98'ine ilişkin açıkladığı verilere göre, seçmenlerin yüzde 53,7’si yargı reformuna "Hayır" oyu verirken, "Evet" oyları ise yüzde 46,2'de kaldı.

Bu sonuçla yargı reformu halk oylamasında reddedildi.

Meloni hükümeti, geçen yıl parlamentonun alt ve üst kanadında onaylatırken 3'te 2 çoğunlukla onay alamadığı için referanduma götürmek durumunda kaldığı yargı reformuna halktan onay alamamış oldu.

MELONİ, YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Referandumda sonuçların netlik kazanmasının ardından "Hayır" kampanyasını yürüten muhalefetteki sol ve sivil toplum kuruluşlarında zafer kutlamaları yapılırken, "Evet" cephesindeki Başbakan Meloni ve sağ iktidar sonuçları kabul etti.

Başbakan Meloni, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, İtalyanların kararını verdiğini belirterek, “Biz bu karara saygı duyuyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sorumlulukla, kararlılıkla ve İtalyan halkına ve İtalya’ya saygıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.