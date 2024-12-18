Meloni: Trump’a karşı pragmatik yaklaşılmalı

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İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında olası bir ticaret savaşını önlemek için Avrupa Birliği’nin (AB) göreve başlaması beklenen Donald Trump yönetimine karşı pragmatik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Meloni, "AB-ABD arasındaki potansiyel ve verimli işbirliği alanlarını kullanarak ve kimseye fayda sağlamayacak ticari anlaşmazlıkları önlemeye çalışarak yeni Trump yönetimine karşı pragmatik, yapıcı ve açık bir yaklaşımı sürdürmek elzemdir" dedi.

Trump, bir önceki başkanlık döneminde de Avrupa’yı ABD’nin "düşmanı" olarak nitelendirmişti. Trump seçim kampanyası sırasında, 27 ülkeli bloğun "ABD’de milyonlarca araç sattığı" göz önüne alındığında AB’nin, Amerikan otomobilleri de dahil olmak üzere yeterince ABD ihracat ürünü satın almaması durumunda "büyük bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.