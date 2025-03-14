Meltem Menteşeli'nin şüpheli ölümü: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan Meltem Menteşeli'nin ölümüne ilişkin firari şüphelinin evli olduğu gözaltına alındı.

Hisar Mahallesi'nde Meltem Menteşeli'nin (33) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 kişiden Meltem Menteşeli'nin evli olduğu R.M. ve T.A, B.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.A. ve B.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.M. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö.'nün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında halen firari olan M.D.'nin evli olduğu G.D. de gözaltına alındı.

OLAY

Hisar Mahallesi'nde 11 Mart'ta silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde bulmuş; sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ekipler, ölen kişinin Meltem Menteşeli (33) olduğunu, aracın ise Menteşeli'nin evli olduğu R.M. adına kayıtlı olduğu belirlemişti.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Meltem Menteşeli'nin evli olduğu R.M. ve T.A, B.G. ile F.Ö'yü gözaltına almıştı. Firari M.D'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.