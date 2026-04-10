Meltem Taylan Aydın Kimdir? Yeni Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın'ın Hayatı ve Kariyeri
Meltem Taylan Aydın kimdir, yeni Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın’ın hayatı ve kariyeri nasıl şekillendi soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Ekonomi ve finans dünyasında önemli görevler üstlenen isimlerden biri olan Meltem Taylan Aydın, Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Aydın hakkında “Meltem Taylan Aydın kimdir?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Meltem Taylan Aydın’ın hayatı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…
MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?
Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu boyunca ekonomi ve finans alanında çalışmalar gerçekleştirdi.
EĞİTİM HAYATI
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aydın, lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını ekonomi alanında sürdürdü.
Lisansüstü çalışmalarında özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularına odaklandı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edilmesi, uluslararası alandaki önemli başarılarından biri olarak öne çıktı.
KARİYERİ VE GÖREVLERİ
Meltem Taylan Aydın, kamu ve finans alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Ekonomi politikaları ve bankacılık alanında çeşitli önemli görevlerde bulundu.
Üstlendiği Görevler
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi
- Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (2017 - 2026)
HALKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Meltem Taylan Aydın, 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır. Bu görev, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.
EKONOMİ ALANINDAKİ UZMANLIĞI
Aydın’ın akademik ve profesyonel çalışmaları, özellikle makroekonomik analiz ve davranışsal ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu alanlardaki birikimi, ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.
KISA BİLGİLER TABLOSU
|Bilgi
|Detay
|Adı
|Meltem Taylan Aydın
|Doğum Yılı
|1973
|Doğum Yeri
|Ankara
|Eğitim
|İstanbul Üniversitesi İşletme
|Uzmanlık Alanı
|Makroekonomi, Davranışsal Ekonomi
|Görev
|Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı
Meltem Taylan Aydın kimdir?
1973 doğumlu bir ekonomist ve kamu yöneticisidir.
Meltem Taylan Aydın kaç yaşında?
1973 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.
Meltem Taylan Aydın nereli?
Ankara doğumludur.
Meltem Taylan Aydın hangi görevde?
Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Hangi alanlarda uzman?
Makroekonomi ve davranışsal ekonomi alanlarında uzmanlaşmıştır.