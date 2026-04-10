Meltem Taylan Aydın Kimdir? Yeni Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın'ın Hayatı ve Kariyeri

Ekonomi ve finans dünyasında önemli görevler üstlenen isimlerden biri olan Meltem Taylan Aydın, Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Aydın hakkında “Meltem Taylan Aydın kimdir?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Meltem Taylan Aydın’ın hayatı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu boyunca ekonomi ve finans alanında çalışmalar gerçekleştirdi.

EĞİTİM HAYATI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aydın, lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını ekonomi alanında sürdürdü.

Lisansüstü çalışmalarında özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularına odaklandı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edilmesi, uluslararası alandaki önemli başarılarından biri olarak öne çıktı.

KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Meltem Taylan Aydın, kamu ve finans alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Ekonomi politikaları ve bankacılık alanında çeşitli önemli görevlerde bulundu.

Üstlendiği Görevler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (2017 - 2026)

HALKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Meltem Taylan Aydın, 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Halk Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır. Bu görev, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

EKONOMİ ALANINDAKİ UZMANLIĞI

Aydın’ın akademik ve profesyonel çalışmaları, özellikle makroekonomik analiz ve davranışsal ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu alanlardaki birikimi, ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

KISA BİLGİLER TABLOSU

Bilgi Detay Adı Meltem Taylan Aydın Doğum Yılı 1973 Doğum Yeri Ankara Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Uzmanlık Alanı Makroekonomi, Davranışsal Ekonomi Görev Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı

