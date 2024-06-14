Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık vurgun: 10 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen 130 milyonluk soyguna ilişkin gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı’nda 9 Haziran'da saat 03.30 sıralarında yaşanan 130 milyon liralık soyguna ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Sarıyer Memduh Paşa Yalısı’nda yaşanan soygunun ardından inceleme başlatıldı. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameraları incelemeye alındı.

Ekipler yaklaşık 4 yüz saatlik görüntü izledi. İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda 1’i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B.’nin, 7 suç kaydı bulunan B.Ç.’nin ve M.Ş.’nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi. Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yalının güvenlik sistemini devre dışı bırakan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat’ı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran'da büyük bir soygun yaşandı.

İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y, gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Daha sonra kasalarda bulunan çuvallara doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevredeki güvenli kameralarını incelemeye aldı.

Özel güvenlik görevlisi Ahmet Y’nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Hırsızların kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.