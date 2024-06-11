Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık vurgun: 7 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen 130 milyonluk soyguna ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan paranın bir kısmının ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı’nda 9 Haziran'da saat 03.30 sıralarında yaşanan 130 milyon liralık soyguna ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi.

Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonlar sürüyor.

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SOYGUN PLANI

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran'da büyük bir soygun yaşandı.

İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y, gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Daha sonra kasalarda bulunan çuvallara doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevredeki güvenli kameralarını incelemeye aldı.

Özel güvenlik görevlisi Ahmet Y’nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Hırsızların kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.