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Memduh Paşa Yalısı'ndan 150 milyon lira değerinde döviz çalındı

Sarıyer'de, kar maskeli şüpheliler gece saatlerinde girdikleri yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 10.06.2024 12:59
  • Giriş: 10.06.2024 12:59
  • Güncelleme: 10.06.2024 13:03
Kaynak: AA-İHA
Memduh Paşa Yalısı'ndan 150 milyon lira değerinde döviz çalındı
Fotoğraf: İHA

Sarıyer'de Memduh Paşa Yalısı'nda giren şüpheliler, 150 milyon lira değerinde dövizi çaldı.

Kireçburnu Mahallesi'ndeki yalıya gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli, iddiaya göre, güvenlik görevlisinin de yardımıyla içeri girdi.

Kar maskeli şüpheliler, yalıda bulunan kasaları açarak içlerinde bulunan 150 milyon lira değerindeki dövizi çuvallara koyup kaçtı.

Sabah yalıya geldiklerinde hırsızlığı fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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