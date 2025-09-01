Memiş Sarı, DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevinden ayrıldı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Sarı, yayımladığı mesajda, basın emekçilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Açıklamada, “Çok uzun yıllardır birlikte her eylem ve her mücadelede yan yana olduğumuz siz değerli basın emekçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadeleri yer aldı. DİSK Ege Bölge Temsilciliği için önümüzdeki süreçte yapılacak olan atama veya seçim ile ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Memiş Sarı’nın ayrılığı, bölgedeki sendikal çalışmalar ve işçi hakları ile ilgili süreçlerde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Sarı, görev süresi boyunca bölgedeki sendikal faaliyetlerde aktif rol almış ve çeşitli eylem ve toplantılara katılmıştı.