Memişoğlu: Herhalde bu çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar

Davası görülmeye başlanan "Yenidoğan Çetesi" skandalı nedeniyle istifası istenen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yenidoğan Çetesi'ne ve hakkında istifa istenmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın davayı takip etmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Memişoğlu, "Ya, imkanı var mı? Yani bu kadar bu çetenin peşine düşmüş, uğraşmışız, çeteyi yakalatmışız. Oraya siyasi gösteriş için gelenler, bizim bu sürecin hiçbirisinde yoklar" yanıtını verdi.

Yaşanan süreç sonrası istifa etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerle ilgili düşüncesi sorulan Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok" yanıtını verdi.