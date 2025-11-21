Memleket için birlikte yürüyelim

İlayda SORKU

SOL Parti Uşak İl Örgütü, 22 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek Üretici Yürüyüşü öncesinde saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent merkezinde stantlar kurarak yürüyüşe çağrı yapan partililer, kent genelindeyse 30 köye giderek üreticilerle buluştu. Ağaçbeyli ve Delihıdırlı köylerinde tarım panelleri düzenledi. Köylüler, yıllardır ağırlaşan ekonomik koşullar, maden şirketlerinin baskısı ve tarımsal çöküş nedeniyle üretimden koptuklarını anlattı. Köylerde gerçekleştirilen sohbetlerde üreticinin sorunları dinlendi, çözüm önerileri tartışıldı.

EKEMEDİK, BORÇLA YAŞIYORUZ

Köylüler yapılan buluşmalarda üretimin çöküşünü somut örneklerle aktardı. Çiftçiler, girdi maliyetlerinin dolara endeksli olduğu için ekim yapamaz hale geldiklerini söyledi. Bir üretici, “Mazotu, gübreyi, tohumu karşılayamadık. Üretimden, ekmekten vazgeçtik” dedi.

Alım garantisinin olmaması nedeniyle ürünlerin ellerinde kaldığını söyleyen köylüler, borçları nedeniyle ürünlerini zararına tüccara vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Sözleşmeli üretim yapan tütün üreticileri ise yıllardır avans denilen borçlanma yöntemiyle ayakta durmaya çalıştıklarını, bu yöntem yüzünden üretimden tamamen kopma noktasına geldiklerini dile getirdi.

YÜRÜYECEK İNSAN KALMADI

Köylüler yalnızca ekonomik değil, sosyal çöküşü de anlattı. Bir yurttaş, köyde okulun ve sağlık ocağının olmadığını belirterek şunları söyledi: “Doktor, hemşire haftada bir gün geliyor. Gençler mecburen kente gidip asgari ücretle çalışıyor. 70’li yıllarda köyün yolları çamurdu ama canla başla üretiyorduk. Tütünümüzün alım garantisi vardı. Bugün yollar taş döşendi ama o taş yollarda yürüyecek insan kalmadı.”

Bir başka üretici, “Senede bir kez para alıyoruz, cebimizde kuruş yok. Köy kahvesine bile gidemiyoruz” diye konuştu.

MADEN TOZU TARIMI ÇÖKERTTİ

Özellikle Uşak’ın musluklarını kurutan Eldorado Gold’un Kışladağ Altın Madeni’ne yakın köylerde yaşayan üreticiler, tarımın tamamen çöktüğünü aktardı. Köylüler, madenin tozunun birçok meyveyi ve sebzeyi kuruttuğunu, hayvancılığın ise yok olduğunu söyledi.

Bir köylü, “Herkes sadece kendi yiyeceği kadar ekiyor. Hayvan otlatacak alan kalmadı. Hayvancılıktan vazgeçtik” dedi.

ÇÖZÜM ŞİRKETİ KOVMAK

SOL Parti Uşak İl Sözcüsü Mahmut Uludağ saha çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada madenin kente getirdiği tehdidi vurguladı: “Madene su gitsin diye köylüye üç yıldır kuyu kazmak yasaklandı. Uşak’ta günde 6 saat su verilmeye devam ediyor. DSİ ve AKP; belediyeyle gölet bağlama ve kuyu kazma yarışına girdi. Bunların hiçbirinin Uşak’ın su sorununu çözmeyeceği ortada. Uşak halkını oyalıyorlar. Uşak’ın suyunun tek çözümü, Kışladağ madenini işleten Eldorado Gold’u kovmak, yerli işbirlikçisi Tüprag’ı kapatmaktır. Bunu hepsi biliyor ama telaffuz etmiyor.”

Şirketin “sosyal yardım” adı altında belediye ve kurumlarla protokol imzalamasına da tepki gösteren Uludağ, “Öğretmenevi yapmak, Eşme Devlet Hastanesi’ne diyaliz makinesi almak için protokol imzaladılar. Belediye başkanı bu protokolden derhal imzasını çekmelidir. Maden şirketinden kendi beyan ettikleri vergiyi tahsil etseler onlarca öğretmenevi, onlarca diyaliz makinesi yapılır. Su hırsızı Eldorado Gold’u kovalım” dedi.

TALEPLER NET

Uludağ, üreticilerin boğulduğu sözleşmeli üretim düzenine karşı taleplerini, “Temel girdilerin kamu eliyle üretilip dağıtılmasını, temel ürünlerde alım garantisinin sağlanmasını, özelleştirilen kamu kurumlarının üretici lehine yeniden yapılandırılmasını, sözleşmeli üretim uygulamalarının iptal edilmesini, geçimlik tarımla uğraşanların elektrik, su ve Ziraat Bankası borçlarının silinmesini istiyoruz” şeklinde sıraladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in Köylü Hakları Deklarasyonu’nun Türkiye tarafından imzalanması gerektiği de vurgulandı.

SOL Parti, tüm bu sorunların ülkeyi yöneten iktidarın politikalarının sonucu olduğunu belirterek, 22 Kasım Cumartesi günü yapılacak Üretici Yürüyüşü için çağrısını yineledi. Uludağ, sözlerini “Ekmek, toprak, su ve memleket için saltanata son yürüyüşümüze tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.