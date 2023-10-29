Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Hatay'a ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

İnce, Antakya ilçesindeki programında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan İnce, kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini belirterek "Cumhuriyet'in 100. yılını, depremde büyük acılar yaşamış Hatay'da kutlamak istedik." dedi.

İnce, sonrasında afetten etkilenen alanları inceledi, depremzedelerle görüştü.

Antakya'nın ardından Altınözü, İskenderun ve Dörtyol ilçesinde ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.