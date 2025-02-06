Memleket Partisi’nden borç iddialarına yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılacağının öne sürülmesinin ardından parti bu kez de borç iddialarıyla gündemde.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre Memleket Partisi’nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre İnce’nin CHP’ye katılma sürecine ilişkin Memleket Partisi’nin Parti Meclisi oybirliği ile İnce’ye partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP’ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce’ye tam yetki verdi.

Alınan karardan sonra bazı CHP’lilerle görüşen Memleket Partililer, parti yöneticilerin tümünün CHP’ye katılmasını istedi. Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP’ye devredilmesi kararını hatırlattı.

Yapılan incelemelerde Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcunun tespit edildiği öne sürüldü.

CHP yönetimi ise borç devrini kabul etmeyeceğini bildirdi.

MEMLEKET PARTİSİ: İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

İddiaların ardından Memleket Partisi açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek "Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur" denildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır.”