Memleket sevdası soldan geçer

Şüphesiz Tokat denilince birçok kişinin aklına Mahir Çayan ve 9 arkadaşının, Denizler'in idamlarını engellemek için çıktıkları yolda Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere Köyü’nde katledilmesi gelir. Türkiye devrimci tarihinde dayanışmanın en önemli örneklerin olan Kızıldere’nin üstünden 52 yıl geçti ama Tokat’ta hâlâ bambaşka bir hayatın inşa edildiği, dayanışmanın ilmek ilmek örüldüğü bir köy var. Bölgede eski ismiyle Dive olarak bilinen köyde bir gün geçirdik. Değiştirilen ismiyle Günevi Köyü Tokat kent merkezine sadece 8-10 kilometre uzaklıkta, kenti çevreleyen dağların yamacında…

HALKLA YÖNETİYORUZ

31 Mart 2024 yerel seçiminde ikinci kez seçilen Dive Köyü’nün muhtarı Önder Konuk, kooperatifin önünde bizi karşılıyor. Dive’yi halkla birlikte yöneten Konuk, “Köyümüz yaklaşık 210 hane. Resmi olarak ikameti köyümüzde olanların sayısı 550 civarında ama yaşayan sayısı 700-800 vardır” diyor ve köydeki dayanışmayı şöyle anlatıyor:

“Köyümüzde yaşayanlar daha çok tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Dive, kiraz ve vişnesiyle meşhur bir yer. Halk toplantıları yapıp birçok şeye beraber karar veriyoruz. Burası bir belediye değil ve İl Özel İdaresi’nden kısıtlı destekler alabiliyoruz. Bu yüzden de örneğin sokaklara hep beraber parke taşı döşüyoruz. Aynı şekilde su getirilecekse hep beraber getiriyoruz. Gençler, üniversite öğrencileri kiraz toplamaya geliyor köyümüze. Burada kalıp ailelere kiraz toplamaya yardım ediyorlar. Ayrıca çocuklar için atölyeler düzenliyorlar. Müzik, edebiyat atölyeleri yapıp gidecekleri zaman da bir şenlik düzenliyorlar.

Kısa süre içerisinde köyümüzün kanalizasyon hatlarını derelerden, üretim arazilerinden alıp Tokat kanalizasyon sistemine bağlayacağız. Biz başka bir yönetim biçimi inşa ediyoruz burada. Bizim dünya görüşümüz bir şeyleri halka rağmen yapmak değil halka beraber yapmak. Köyün neye ihtiyacı olduğunu hep birlikte belirleyip adımı da hep birlikte atıyoruz. Köyün bütün ihtiyaçlarını kooperatifimiz aracılığıyla gideriyoruz. İş makinası yani kepçe ihtiyacı vardı ve biz kepçe aldık. Köyümüzün, kooperatifimizin bir kepçesi, balya makinası ve traktörü var. Çevredeki muhtar adayları 'Ben de Dive Köyü muhtarı gibi çalışacağım, orada yapılanları yapacağım' diyor ve bizi örnek alıyor.”

REHBERİMİZ TERZİ FİKRİ

“Memleketi sevmenin yolu sağdan değil başka yolu da var” diyen Konuk, Fatsa’nın “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım” diyen devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez’i örnek aldığını ifade ediyor. 1979’da bağımsız aday olarak girdiği belediye ara seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen ve halkçı yerel yönetim uygulamalarıyla Türkiye tarihine geçen Terzi Fikri’den ilham aldığını vurgulayan Konuk şunları anlatıyor:

“Biz hayata soldan bakıyoruz. Bu çağda soldan bakmadıkça beraber yönetmeniz mümkün değil. İnsanlar bir işin parçası, öznesi olmalı. Halkın çorbada tuzu olmalı. İdeolojik olarak beslendiğimiz nokta Fatsa Belediye Başkanlığı yapan Fikri Sönmez’in ideolojisi. Terzi Fikri’nin yolundan ilerliyoruz. İyi ki vardı, bize rehber oluyor.”

BERABER BAŞARDIK

Dive halkının dayanışma ile yaptıklarını ise şöyle anlattı Muhtar Konuk:

"Köyün ihtiyaçlarını halkla belirledik. Okul kapalıydı, açılmasını sağladık. Halk Eğitim ile birlikte dokuma ve dikiş nakış kursları veriyoruz. Bir kütüphane açtık. 15 günde bir doktor geliyor, hastaları muayene ediyor. Köyün kooperatifine tüm halk ortak. Aynı zamanda burası bir market ve halk tüm ihtiyacını karşılayabiliyor. Hayvanların yem ihtiyaçları da kooperatif aracılığıyla sağlanıyor."

∗∗∗

DİVE SİZİ UNUTMADI

Konuk, daha önce dayanışma için köye gelen devrimci gençleri de unutmadıklarını söyledi: “Köyümüzün 11 bin dönüm ekilir, biçilir arazisi var. 3-4 bin vişne, kiraz ağacı ve üzüm bahçeleri de var. Daha çok üretimimiz kiraz ve vişne üzerine. Ülkenin değişik üniversitelerinden, Gençlik Muhalefeti’nden arkadaşlarımız gelirdi buraya, bir ay burada kalırlardı. Büyük bir dayanışma sergileniyordu. Hepsine kucak dolusu sevgiler yolluyoruz ve hepsini çok seviyoruz. Dive sizleri unutmadı.”