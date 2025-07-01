Memleket yangın yeri

Ada Sude ATAK

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran günü başlayan yangın sonrası yurdun dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. En büyük hasarın oluştuğu İzmir’de önceki gün başlayan yangınlar dün de devam etti. Menderes’te Kuyucak mevkii ile Seferihisar Doğanbey mevkiinde yangınla mücadele gün boyu sürdü.

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Doğankaya mevkinde de yangın söndürülmeye çalışıldı. Bu yangınlar devam ederken bir üzücü haber de deprem bölgesinden geldi. Hatay Antakya Üçgedik’te de yangın çıktı. Alevler kısa sürede yerleşim birimine ilerledi.

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz" dedi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan yangında 51 kişinin dumandan etkilendiğini, 100 bina ve 118 bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önceki gün yaptığı açıklamada 1 Haziran’dan itibaren 1459 yangına müdahale ettik" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere taşındığını söyledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördü. Bilecik ve İzmir’de "Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD ilk etapta iki kente 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderdi.”

ORMANIN DİBİNE OTEL, FABRİKA YAPILIR MI?

Uzmanlar orman yangınlarına müdahalede işçi ve ekipman sayısının oldukça yetersiz kaldığını aktardı. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı. Ancak iklim değişikliği ve iklim krizinin kurak periyotları daha da uzatması, sıcaklığın normalin üstünde seyrediyor olması da yangını etkileyen faktörlerden. Orman ve toplum ilişkisini oturtamadığımızı belirten Orman Mühendisi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, orman içine ya da yakınındaki yerleşimin yangın riskini artırdığını hatırlatarak şunları söyledi: Biz kentlerde yeşil alan ihtiyacımızı gidereceğimiz yerde, ormanlara doğru hızla ilerliyoruz ve ormanlık alanlarda yerleşimler yapılıyor. Öte yandan, madencilik, çöp alanları, köpek barınakları, aklınıza gelebilecek pek çok konuda ormanlar tahsis ediliyor. Buralarda oteller var, fabrikalar orman alanlarının bitişiğinde. Tüm bunlar, yangınları kaçınılmaz hale getiriyor.’’

Yangında bir diğer önemli konu ise işçi ve ekipman yetersizliği. Ormancılık Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış yangınla mücadelede devletin bütçesini kıstığını hatırlattı. Atmış şu değerlendirmeyi yaptı: “2018'den beri büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu krizde, devlet bütçesinde kurumlarda belli kesintiler yapılıyor. Ancak istedikleri kadar lüks araç alınırken orman yangınlarında bütçe kısılmasına gidiliyor. 2018'den sonra orman yangınlarına ayrılan, yangınla mücadele bütçesi azaltıldı. Bu ne demek; Daha az işçi, taşeron işçi çalıştırma, yani çoğunlukla eğitimli işçi değil ve daha az araç gereç, gerekli makinelerin daha az alınması demek. Yani Türkiye'de yangınların artmasının asıl nedeni bu’’ ifadelerini kullandı.

ASIL RİSK TEMMUZ ORTASINDA

Prof. Dr. Atmış, Ege ve Akdeniz bölgesinin yangın kuşağında olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Büyük yangınlar Temmuz ayının ortasından itibaren artar. Ancak şimdi Haziran ayında başladı. O kadar hazırlıksız durumdayız ki Haziran'da başlayan yangınlara bile zamanında müdahale edip söndüremiyoruz. Bu büyük bir başarısızlık. Bu, bu iktidarın başarısızlığı. Yangını tetikleyen faktörlerden biri de odun üretimi. Son 20 yılda odun üretimi iki buçuk kat arttı. Yaz aylarında kullanılan araçlar ve kişisel ihtiyaçlardan kaynaklanan ateş yakmak da yangın riskini artırıyor.”

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YANGINLARI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Sol Parti İzmir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yangınlar önlenebilir. Bunun için orman içi ve çevresindeki maden faaliyetleri, enerji hatları, turizm teşvik ve rezerv alanları adı altındaki tüm tahsisler iptal edilmeli. Orman Genel Müdürlüğü ve orman köylüsü koruma ve denetimi birlikte yapmalı” denildi.

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14 KÖY AFET KAPSAMINA ALINMALI

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünde açıklama yaptı. Tüzün, “Bütün evler, ahırlar iş yerleri araçlar yanmış durumda. Gölpazarı ilçemizde 11, Osmaneli ilçesinde 3 köyümüzde ciddi hasar söz konusu. 14 köyün afet kapsamına alınarak yeniden hayata döndürülmesi gerekiyor” dedi.