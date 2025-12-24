Memlekete sahip çıkacağız

HABER MERKEZİ

Ülkenin dört bir tarafında yer altı su kaynaklarını kirleten, ormanları yok eden, büyük bir çevre tahribatına neden olmak altın madenleri ve işletmelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Kırşehir ve Nevşehir’de yapılmak istenen altın projelerine ilişkin nihai karar sürecine geçildi.

Yurttaşların itirazlarına rağmen yürütülen projeler askıya çıkartıldı.

Koç Holding’e bağlı Demir Export ve AKP’li vekile ait Fernas İnşaat’ın ortaklığındaki Defaş Madencilik’in Kırşehir’deki altın madeni bölgedeki tarımı, hayvancılığı ve su kaynaklarını tehdit ediyor. ÇED süreci kapsamında halkın görüşüne açılan projeye ilişkin SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu açıklama yaptı. Açıklamada, “Altın madenciliği ülkenin dört bir yanında doğayı, suyu ve yaşamı tehdit eden bütünlüklü bir tercihe dönüşmüştür. İliç’te ne olduysa, Kırşehir’de de olabilir. Şubat 2024'te Erzincan İliç'te yaşanan felaket, ‘mevzuata uygun’, ‘ÇED'i var’ denilen projelerin nasıl geri dönülmez yıkımlara yol açtığın göstermiştir. 10 milyon metreküp toprak akmış, 9 emekçi yaşamını yitirmiş, doğa telafisi olmayan biçimde tahrip edilmiştir. Sorumlular ise hesap vermemiştir” denildi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ

Bu projenin yalnızca yerel değil, bölgesel ve ulusal ölçekte bir halk sağlığı tehdidi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Kırşehir sadece toprak değil, kültürdür. Burası Muharrem Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin, Hacı Taşan'ın, Neşet Ertaş'ın memleketidir. Seyfe Gölü bozkır ekosisteminin kalbidir. Bu coğrafyayı savunmak, yalnızca doğayı değil kültürel belleği de savunmaktır. Altın madenciliğinde kamu yararı yoktur.”

***

GÖRMEZDEN GELİNDİ

Eski adı Koza Altın olan, Türk Altın İşletmeleri’nin talan girişimlerinden Nevşehir Avanos’taki projesi de askıya çıktı. Nihai karar sürecinde olan kapasite artışı projesine karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. Avanos’u zehirlenen kapasite artışı projesine karşı çıkan bölge halkı, geçen yıl eylül ayında ÇED toplantısını protesto ederek yaptırmamıştı. Ona rağmen ÇED süreci işletildi ve nihai karar sürecine geçildi.