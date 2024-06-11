"Memleketi batırdınız, ekmeğe muhtaç ettiniz"

Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı ilk oturumu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında yapıldı. AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Avcı, belediyenin borcunu ve Zeydan’ın mal varlığını ne zaman açıklayacağını sordu.

AKP’li Avcı’ya yanıt veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Siz hiç merak etmeyin arife günü borçları ve mal varlığımı açıklayacağız. Siz kendi partinizin belediye başkanlarının bıraktıkları borçlarına bakın. Kendinize bakın. Memleketi batırdınız. Yiyecek ekmeğe muhtaç ettiniz. Biz borcu (o dönemin parasıyla) 900 milyon dolar olarak aldık, 200 milyon doların düşürdük. Mal beyanımı asacağım. İki tane eksik vardı onları düzelttirdim, asılacak zaten. Harita gibi asacağız, göreceksiniz” diye konuştu. İktidarın kötü yönetimine vurgu yapan Karalar, belediyenin gelirlerinin işçi maaşlarına yetmediğini anlattı.