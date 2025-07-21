Memleketi tek tek satıyorlar

Politika Servisi

Ülke Saray rejiminin uyguladığı emek karşıtı, piyasacı ve neoliberal politikaların ağır sonuçlarıyla karşı karşıya.

Tarihin en büyük özelleştirme hamlelerine imza atan rejim, kamuya ait neredeyse tüm varlıkları elden çıkarırken, milyonlarca yurttaş derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında yalnız.

Öte yandan AKP iktidarı döneminde yapılan özelleştirmelerle kamusal kaynakların büyük bölümü de belirli sermaye grupları ve yandaşlara aktarıldı. Elektrik, doğalgaz, limanlar, şeker fabrikaları, otoyollar ve kamu bankaları gibi stratejik öneme sahip kurumlar birer birer satılırken, enerji ve ulaşım gibi temel hizmetlerde fiyatlar katlanarak arttı.

Bugünün BirGün'ü

Uygulanan neoliberal politikaların bir sonucu olarak gelir dağılımı yine ülke tarihinin en eşitsiz seviyelerine çıktı. Servet, bir grup azınlığın elinde kaldı. Kamu malları, ormanlar, meralar ve tarım arazileri ise maden, enerji ve inşaat projeleri adına sermayeye peşkeş çekilmeye devam ediyor.

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SATILMADIK KARA PARÇASI KALMAYA KADAR!

Özelleştirme dalgası, kamu arazilerinin el değiştirmesiyle derinleşiyor. Hazine, taşınmaz satışlarıyla yılın ilk yarısında bütçe hedefinin yüzde 72’sini tamamlandı. Satışların 3 milyar 49 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu.

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HALK BİRİKTİRDİ, İKTİDAR SATTI: TCDD’NİN 68 TAŞINMAZI SERMAYEYE

Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle kurulan kurumlar, AKP'nin hoyrat özelleştirme politikası nedeniyle malvarlıklarının büyük bölümünü kaybetti. İktidarın özelleştirme ajandasında olduğu belirtilen ve liyakatsiz atamalarla gündeme gelen TCDD’nin 68 taşınmazı, 117,8 milyon TL’ye elden çıkarıldı.

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THK’DE SATMA SIRASI ARAÇLARA GELDİ

Altı yıldır kayyum tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nda helikopterler, uçaklar ve taşınmazlardan sonra satma sırası araçlara geldi. Aralarında tanker, otobüs ve makam araçlarının de yer aldığı THK’nin 29 aracı satılacak.