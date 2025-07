Memleketi Trabzon'dan Murat Çalık için özgürlük çağrısı: "Çok geç olmadan derhal serbest bırakılmalıdır"

CHP Trabzon İl Örgütü, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yönelik başlatılan soruşturmaya tepki göstermek amacıyla Meydan Parkı Atatürk Alanı’nda eylem yaptı. Açıklamaya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklama öncesinde tepkilerini dile getiren bir vatandaş, "Utanıyoruz onlarından yaptıklarından gerçekten artık utanıyoruz. Bu kadar rezillik olur mu? Yeter. Ne diyeceğim o başkanlar hakkında hepsi masum, günahsız, hepsi iyi insanlar" dedi.

"MURAT ÇALIK BAŞKANIN TEK SUÇU EKREM İMAMOĞLU'NUN YOLDAŞI OLMASI"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, şunları söyledi:

"23 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP iktidarı, kamunun tüm imkân ve kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmiş, kendi zenginlerini yaratmış, halkımızı ise yoksulluğa, açlığa ve sefalete mahkûm etmiştir. Türkiye’de milyonlarca insanın durumu her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Halkın yarısından fazlası, açlık sınırının altında bir gelirle hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu utanç tablosu, AKP’nin eseridir. İşte bu ortamda Ekrem İmamoğlu Başkanımız, kazandığı tüm seçimlerde milyonların iradesine cesaretle sahip çıkarak, dürüstlüğüyle, mertliğiyle ve İstanbul’u yeniden ayağa kaldıran, halka dokunan hizmetleriyle ülkemizin ve halkımızın umudu haline gelmiştir. Seçimlerde Tayyip Erdoğan’ı 4 kez yenen, 'beşinci kez de yeneceğim' diyen İmamoğlu korkusu AKP’yi ve yandaşlarını öyle bir sarmış ki, Ekrem Başkanımızdan kurtulmak için hukuku araç haline getirerek haksız, hukuksuz, vicdansız operasyonlara başlamışlardır.

Ekrem Başkanımızı uydurma iddia ve nerede, nasıl alındığı ve hazırlandığı belli olmayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklayan bu irade, sırf Ekrem Başkanımızın yol arkadaşı olduğu gerekçesiyle onlarca arkadaşımızı daha insafsız, vicdansız bir şekilde görevinden etmiş, şafak operasyonlarıyla ailelerinin yanında gözaltına almış ve hukuksuz bir şekilde tutuklamıştır. Sırf Ekrem Başkanımızın yol arkadaşı olduğu için tutuklanan isimlerden biri de hemşehrimiz, Beylikdüzü Belediyemizin başarılı Başkanı Mehmet Murat Çalık’tır. Mehmet Murat Çalık başkanın tek suçu vardır, o da Ekrem İmamoğlu’nun yoldaşı olması, ona güç vermesidir.

"MURAT BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMUNU BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Mehmet Murat Çalık Başkanımızı, tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutuklamışlardır. Zulmü karakter edinen zihniyet bununla da yetinmeyip, Murat Çalık Başkanımız sırf ailesiyle ve avukatlarıyla görüşmesin diye İzmir Buca’daki cezaevine sevk etmişlerdir. Gençliğinde ağır bir hastalık (akut lösemi ve lenfoma) yaşayan, Allah’ın lütfu ve sevenlerinin dualarıyla bu hastalığı yenerek sağlığına kavuşan Murat Çalık Başkanımızın haksız yere tutuklanması, cezaevi şartları ve ailesi başta olmak üzere sevdiklerinden mahrum bırakılması, maalesef ciddi sağlık sorunlarının yeniden ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Murat Başkanımızın bu hastalığı bilinmesine ve avukatlarının ısrarlı taleplerine rağmen tutukluluğu bile bile devam ettirilmiş, tahliye ve tedavi talepleri reddedilmiş ve sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşmiştir. Gelinen noktada Mehmet Murat Çalık başkanımız, tutuklu bulunduğu süreçte hastaneye sevk edilerek boynunda tespit edilen dört kitlenin çıkarılması için iki kez ameliyata alınmıştır. 'Kuvvetli lenf kanseri şüphesi' görülen Murat Çalık Başkanımızın sağlık durumunu büyük bir endişeyle takip ediyoruz.

"MURAT BAŞKANIMIZI SERBEST BIRAKMAK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Buradan AKP iktidarına ve Erdoğan’a sesleniyorum; Murat Başkanımızı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? PKK’lı mahkûmları, domuz bağcı Hizbullahçıları, Madımak katliamı sanıklarını, IŞİD’lileri ‘sağlık durumu gerekçesiyle serbest bırakan Tayyip Erdoğan, halkın oyuyla seçilmiş, hakkında ispatlanmış herhangi bir suç isnadı bulunmayan, kanser tedavisi gören bir belediye başkanı neden hâlâ tutsak? Hiçbir aklın, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu durumda, hala zulüm etmekte ısrarcı olanları, bir insanın canına kast etmek isteyenleri, Allah’ın adaletine ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bir an önce Murat Çalık Başkanımızın tahliye edilmesini, iyi şartlarda tedavisinin yapılarak bir an önce sağlığına kavuşması kamu vicdanının ortak sesi ve talebidir. Bu bir insanlık suçudur. Yarın her şey çok geç olmadan Mehmet Murat Çalık başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır."

"BİZLER HAKLIYIZ VE HAKKIMIZI ARIYORUZ. DEMOKRASİDEN YANAYIZ"

Başkan Bak, açıklaması sonrası kendisine yöneltilen ‘Trabzon’da endişe veya baskı duyuyor musunuz’ sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de bu tarz baskılara ve darbelere maruz kalmış bir partidir. Ama bizler 102 yıllık geçmişi olan bir parti olduğumuzdan bizim örgütlerimiz, yoldaşlarımız her zaman bu mücadelede dik durmayı bilmiştir. Bu mücadeleyi de vermiş ve sonunda kazanmıştır. Bizler hiçbir zaman endişe etmeyiz. Bizler haklıyız ve hakkımızı arıyoruz. Demokrasiden yanayız. Biz halkın iradesine yapılan bu yargı operasyonlarının bir an önce durdurulması, eğer bir adalet işleyecekse, hukukun üstünlüğüne dayalı şeffaf bir süreç işleyecekse TRT bu mahkemeleri canlı yayınlasın. Biz adalet istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızın tutuklanmasının, belediye başkanlarımızın tutuklanmasının karşısındayız. Mücadelemiz devam edecek. Bizim hiçbir zaman endişemiz olmadı."