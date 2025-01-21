Memleketin her köşesi Cengiz’in işgali altında

İlayda SORKU

Maden şirketlerinin hedefindeki kentlerden Artvin’i adeta bir mezarlığa çevirecek adımlar sürüyor. Kentin yüzde 71’i maden şirketlerine ruhsatlandırılırken eşi benzeri olmayan doğasını, toprağını savunan, kendisini değil geleceği düşünenlerin mücadelesi durmuyor.

Cerattepe ve Murgul’da yemyeşil ormanı boz ve kuru bir toprağa çeviren Cengiz Holding’in son hedefi bilindiği gibi Arhavi ilçesi. Geçen yıl Temmuz ayında 10 köyü kapsayan maden projesi ihalesini kolaylıkla alan Cengiz işe başlamak için sabırsızlanıyor. Ancak aylardır bölge halkının eylemlerine karşı beklemede.

Ancak Cengiz’in beklediği destek, önceki gün kendisi de bir Artvinli olan eski bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik’ten geldi. Çelik, memleketin taşını, toprağını, ağacını doymaz bir canavar gibi yutup öğütenlere adeta destek veren bir açıklama yaptı. Çelik, doğasını koruyan yurttaşlara yönelik, “Arhavi’de maden ‘haydi yürüyelim’, Arhavi’de HES’ler ‘yürüyelim’, yürümeyin yazık ayakkabılarınıza diyoruz, yok yine yürüyorlar. İsyan etmek sizin mesleğiniz mi” diyerek doğduğu büyüdüğü, suyunu içip ekmeğini yediği Arhavi’ye sahip çıkanları hedef aldı. HES’lerin ve madenlerin söylendiği kadar çok olmadığını ve zarar vermediğini savunan Çelik, “Keşke daha çok maden olsa” dedi.

AYAKKABI YANITI

Yanıt gecikmedi. Arhavi’deki Vaminon Hareketi’nin sosyal medya hesabından “Bize proje iptalinin yazılı ve resmi kanıtlarını gösterin, biz de isyan etmek değil kutlamak için yürüyelim. Ayakkabılarımızın durumundan endişe etmenize hiç gerek yok. Gerekirse çıplak ayak da yürürüz. Buradan bir kez daha duyuruyoruz, yürümeye devam” denildi. Yeşil Artvin Derneği’nden Avukat Bedrettin Kalın ise Çelik’in açıklamasına “Projeler devam ederken halka ‘sessiz kalın’ denemez. Halk, yaşam alanlarını koruma telaşı içinde” dedi. Kalın, şunları söyledi: “Sadece vatandaşların değil, belediyelerin de açtığı davalar var. AKP’li Arhavi Belediyesi de davacı. Eğer milletvekili bu projelerin yapılmayacağını söylüyorsa, ilgili şirketler projeden çekildiklerini açıklasın. Biz de davalarımızı geri çekeriz. Artvin sınırlarında 525 maden ruhsatı verildi. Biz ‘bir anda hepsi faaliyete geçecek’ demiyoruz ama her ay yeni bir ruhsat alanı ihale ediliyor. Süreç böyle peyderpey ilerliyor. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”