Memlekette kış, Saray’da bahar

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Muhalefetin itirazları arasında geçirilen bütçe, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının 2026 yılında kullanacağı devasa kaynağı ortaya koydu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

SARAY’A 21,2 MİLYAR TL KAYNAK

Cumhurbaşkanlığı’na 2026 yılı için 21 milyar 286 milyon 534 bin TL teklif edildi. Saray’ın toplam 21,2 milyar TL’lik 2026 yılı ödeneğinin 4 milyar 502 milyon TL’sinin personel giderleri için kullanılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı mal ve hizmet alım bütçesi ise kayıtlara, 11 milyar 732 milyon TL olarak geçti.

İLETİŞİM’E DE FAHİŞ ÖDENEK

2018 yılında, “Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla kurulan ancak faaliyetleri itibarıyla kısa sürede, “Saray’ın propaganda aygıtı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’na 2026 yılı için teklif edilen bütçe ise 7 milyar 564 milyon 179 bin TL oldu. Başkanlığın 7,5 milyar TL’lik bütçesinin 5,9 milyar TL’sinin mal ve hizmet alımı için kullanılacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 174 milyar 389 milyon 341 bin TL’lik dev 2026 yılı ödeneği de komisyonun AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçirildi. Başkanlığın dev ödeneğinin kalemlere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Personel gideri: 148 milyar 799 milyon TL

• Mal ve hizmet alım gideri: 4 milyar 684 milyon TL

• Sermaye giderleri: 2 milyar 122 milyon TL

Bütçe görüşmeleri, kurumların 2024 yılındaki dikkati çeken harcamalarını da gözler önüne serdi. Faaliyetleri itibarıyla “Saray’ın propaganda aracı” olarak nitelendirilen başkanlığın 2024’te, dağıtmak üzere 7,7 milyon TL’lik hediye aldığı belirlendi.

Yurttaş sofrasına ekmek koymakta dahi zorlanırken Saray’ın mutfağı bir günde, asgari ücretten fazla tutar öğüttü. Cumhurbaşkanlığı’nın mutfak harcaması 30 milyon 136 bin TL olarak hesaplandı.

Saray’ın 2024 yılındaki dikkati çeken diğer bazı harcama kalemleri ise şöyle kaydedildi:

• Kırtasiye malzemesi: 9,1 milyon TL

• Temizleme ekipmanları: 13,9 milyon TL

• Zirai maddeler: 22 milyon TL

• Bakım onarım ve üretim malzemeleri: 13 milyon TL

ALİ ERBAŞ’IN FATURASI

18 Eylül’de görev süresi dolan Ali Erbaş’ın Ocak 2024 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan bir buçuk yıldaki resmi ve özel yazışmaları ile protokol ve törenleri için kullanılan kaynak da kesin hesap cetvellerine yansıdı. Diyanet’in 2024 yılının tamamı ile 2025’in ilk yarısındaki özel kalem hizmetleri gideri, 98,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

∗∗∗

BÜTÇEYLE İMAJ DÜZELMEZ

CHP Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, komisyonda yaptığı konuşmada dikkati çeken bir noktayı işaret etti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ve “Türkiye’nin tezlerini uluslararası alanda savunmak” amacıyla çalışan Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı’nın yalnızca 295,8 milyon TL harcadığının altını çizen Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Bir nevi baktığınız zaman nihai amaç, lobi faaliyetleri yapmak. Toplam 250 milyon TL’lik bir ödenek kullanılmış burada. Ancak bu harcama yetmez, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, yani bir ülkede seçilmiş bir milletvekili, Hatay Milletvekili Can Atalay AYM kararlarına rağmen hâlâ mahkumsa Tayfun Kahraman Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hâlâ mahkumsa hangi imajdan bahsediyorsunuz? Selahattin Demirtaş AİHM kararlarına rağmen hâlen tutukluysa bu bütçeler Türkiye'nin imajını ve marka değerini korumaya yetmez. Belediye başkanlarımız operasyonlarla alınıyorsa kayyumlar atanıyorsa, Cumhurbaşkanı adayımız şu an tutukluysa bu bütçeler bu imajı düzeltmeye yetmez.”