Memur-emekli zammında ilk teklif belli oldu

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu işveren heyetinin ilk zam teklifi belli oldu.

2026 yılı için ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için ise yüzde 6, 2027 yılı için ilk altı ay için 4, ikinci altı ay için de yüzde 4 teklif sunuldu.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"BU CİDDİYETSİZ TALEBİ REDDEDİYORUZ"

Teklfin ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu teklifte çözüm yok, bu teklifin adaletle ilgisi alakası yok. Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez. Bu yüzden bu ciddiyetsiz talebi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor" dedi.

Yalçın, "Görüyorum ki 7'nci dönemde yapılan hatalar devam ediyor. Bu rakamlar farazi oluşturulmuş rakamlar. Biz sorunlar masada çözüsün istedik. Ayın 19'unda süre bitiyor. Bir an önce tekliflerimizin sağlanması için işverenden ciddi tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Toplumun yüzde 25'inden fazlasını ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız" diye konuştu.

MEMURLARIN TALEBİ NE?

Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini temmuz ayının son gününde açıklamıştı. Sendika 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti. Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.