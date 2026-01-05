Memur Maaş Zammı Belli Oldu! 2026 Güncel Memur Maaşları Açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak kaydedildi. Bunun ardından memurların büyük merakla beklediği gelişme netleşti ve toplu sözleşme gereği memur maaşlarına yüzde 18,60 zam uygulanacağı açıklandı. Böylece memur maaş zammı ile birlikte 2026 yılında memurların, öğretmenlerin, doktorların, polislerin, mühendislerin ve diğer kamu çalışanlarının yeni memur maaşları belli oldu. İşte TÜİK verileri ve toplu sözleşme zam oranı doğrultusunda 2026 güncel memur maaşları tablosu…

2026 YENİ MEMUR MAAŞLARI – ZAMLI GÜNCEL LİSTE

En çok araştırılan sorular arasında memur maaşı ne kadar oldu, öğretmen maaşı kaç TL, polis maaşı ne kadar, doktor maaşı kaç TL ve mühendis maaşı 2026 soruları yer alıyor. Zam sonrası oluşan yeni rakamlar şöyle:

Meslekler Eski Maaş Zamlı Yeni Maaş Memur ₺52.617,00 ₺62.403,76 Araştırma Görevlisi ₺73.792,00 ₺87.517,31 Uzman Doktor ₺126.119,00 ₺149.577,13 Mühendis ₺78.200,00 ₺92.745,20 Avukat ₺73.515,00 ₺87.188,79 Şube Müdürü ₺76.659,00 ₺90.917,57 Uzman Öğretmen ₺67.766,00 ₺80.370,48 Öğretmen ₺61.146,00 ₺72.519,16 Profesör ₺111.348,00 ₺132.058,73 Başkomiser ₺74.490,00 ₺88.345,14 Polis Memuru ₺68.084,00 ₺80.747,62 Hemşire ₺61.759,00 ₺73.216,47 Vaiz ₺63.916,00 ₺75.804,32 Teknisyen ₺54.547,00 ₺64.692,74

Tablodan da görüldüğü gibi memur maaş zammı ile birlikte tüm kamu çalışanlarının zamlı yeni maaşları belirgin şekilde yükseldi. Özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis ve araştırma görevlisi maaşlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026’DA NE ANLAMA GELİYOR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisi ve toplu sözleşme maddeleri doğrultusunda belirlenen yüzde 18,60 memur maaş zammı, kamu çalışanlarının gelir düzeyini doğrudan etkiliyor. Buna bağlı olarak 2026 memur maaşları yeni dönemin ekonomik koşullarında önemli bir referans noktası haline geldi.

Memur maaş zammı 2026’da ne kadar oldu? TÜİK’in 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak açıklanırken, toplu sözleşme gereği memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Yeni memur maaşları ne kadar oldu? Zam sonrası memur maaşları güncellendi ve birçok kamu görevlisinin zamlı yeni maaşı tablodaki rakamlara yükseldi. Örneğin temel memur maaşı ₺62.403,76 seviyesine çıktı. Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar? Öğretmen maaşı ₺72.519,16, polis maaşı ₺80.747,62, hemşire maaşı ₺73.216,47 ve uzman doktor maaşı ₺149.577,13 oldu. Bu maaşlar ne zaman geçerli olacak? Açıklanan zam oranıyla birlikte memurlar yeni dönemde maaşlarını zamlı tutarlar üzerinden almaya başlayacak.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisi ve toplu sözleşme hükümleri ile birlikte 2026 memur maaşları resmen belli oldu. Memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak uygulanırken, yeni memur maaşları kamu çalışanları için yeni dönemin ekonomik çerçevesini oluşturdu. Memurların, öğretmenlerin, polislerin, doktorların ve tüm kamu personelinin zamlı maaşlarını dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.