Memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik oran belli oldu

Memur maaşları ve emekli aylıkları 6 aylık resmi enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK, memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik veriyi bugün açıkladı. Buna göre, 5 aylık resmi enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3 olması durumunda 6 aylık resmi enflasyon yüzde 26-27 civarında olacak, maaş ve aylıklar bu oran üzerinden belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon mayıs ayında bir önceki aya göre %3.37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 75.45'e yükseldi.

Memur maaşları ve emekli aylıkları 6 aylık resmi enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileriyle birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik olan oran da belli oldu.

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşti.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, bir sonraki aylık enflasyonun yüzde 3 olması durumunda 6 aylık enflasyonun yüzde 26.4 olacağını kaydetti.

"6 aylık resmi enflasyonun yüzde 26-27 civarında olması kuvvetle muhtemel" diyen Çelik, "Temmuz ayında maaş ve emekli aylık artışlarında dikkate alınacak 6 aylık resmi enflasyon oranı yüzde 26-27 civarında olacak. Hesaplamalar bu oran üzerinden yapılacak" ifadelerini kullandı.