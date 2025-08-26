Memur Sen, Bakanlık önünden seslendi: Emekçiyi yok saymayın, hakkımızı verin!

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere bugün gerçekleştireceği dördüncü toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının maaş artış oranı için adil bir karar verilmesi çağrısı yaptı.

Hakem Heyeti'ne seslenen Yalçın, "Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız talimatla değil adaletle karar verin" dedi.

HAKEM HEYETİ BUGÜN TOPLANACAK

6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamsı üzerine devreye giren Kamu Hakem Kurulu bugün dördüncü kez toplanacak.

Hakem Kurulu bugüne kadar üç toplantı yaptı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurulun kararını en geç 27 Ağustos'a kadar açıklaması gerekiyor.