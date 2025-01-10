Memur-Sen Başkanı'nın maaşıyla ilgili dikkat çeken iddia!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, 'temsil, huzur hakkı, yolluk' gibi ek ödemelerle birlikte aylık 500 bin TL maaş aldığı iddia edildi.

sozcu.com.tr yazarı Sultan Acar, "Marangoz sendikacı milyarları yönetiyor!" başlıklı bugünkü yazısında Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yalçın'ın Memur Sen'den 50 bin TL, Eğitim-Bir-Sen'den ise 150 bin TL maaş aldığını yazan Uçar, bu ücretin ek ödemelerle bilrlikte 500 bin TL'ye ulaştığını belirtti.

Uçar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öğretmenler birkaç kuruş zam için çırpınırken, sustu. Ali Yalçın'la ilgili Ankara'dan dün çok ilginç bir telefon geldi. Yanı başında adı bizde saklı bir isim, 'Maaş bordrosunu gözlerimle gördüm. Ali Yalçın, Memur Sen'den 50 bin TL, Eğitim Bir Sen'den 150 bin TL, toplam 200 bin TL çıplak maaş alıyor. Aylık 300 bin TL temsil, huzur hakkı, yolluk, yevmiye ile maaşı 500 bin TL. Konuşamaz' iddiasında bulundu. 'Ayıp olmazsa maaşın ne kadar?' diye sormak için aradım, açmadı. Sendikaların para akışını sistemden anlık gören Maliye Bakanlığı, Ali Yalçın'ın maaşını halka açıklasın. Üyelerden her ay ortalama 315 TL para otomatik kesilip sendika hesabına aktarılıyor. Memur Sen'in, son zamla yıllık geliri 4.2 milyar TL, Eğitim Bir Sen'in yıllık geliri 1.6 milyar TL'ye çıktı."

Yalçın, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.