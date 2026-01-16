Memur-Sen'den kamu personel sisteminde düzenleme çağrısı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu personel sistemini mutlaka baştan sona ele almaya, sistemi onarmaya ihtiyaç var. Kamu çalışanlarını işçileştirip ya da memurlaştırıp ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde toparlamak gerekiyor" dedi.

Yalçın, basın mensuplarıyla bir otelde bir araya geldi. Programda konuşan Yalçın, öğretmen açığı konusunun hala gündemlerindeki varlığını koruduğunu belirterek, kadrolu öğretmen atama kontenjanının yükseltilmesini ve yeni atama yapılmasını istediklerini söyledi.

"ÜCRET DENGESİ BOZULDU"

Kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesinin bozulduğunu belirten Yalçın, bu sorunun büyümeden çözülmesi talebini dile getirdi.

Yalçın, aynı işi yapan işçi ve memurların farklı ücretler aldığını ifade ederek, "Kamu personel sistemini mutlaka baştan sona ele almaya, sistemi onarmaya ihtiyaç var. Kamu çalışanlarını işçileştirip ya da memurlaştırıp ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde toparlamak gerekiyor. Çünkü aynı işi yapan memur ile işçinin olduğu yerde farklı ücret uygulaması, çalışanlar arasındaki huzursuzluğu gittikçe büyütmeye başladı" diye konuştu.

Bu düzenlemeyi yapmanın bu yıl tam zamanı olduğunu belirten Yalçın, seçim öncesi yapılacak düzenlemelerin sorunu çözmekten ziyade daha da bozacak şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"GELİR VERGİSİ YÜZDE 15'TE SABİTLENMELİ"

Çalışanların gelir vergisinden kaynaklı mağduriyetlerine de değinen Yalçın, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın, verilen seyyanen zamma ilişkin soru üzerine, geçmişte kamu görevlilerinin görevdeyken aldığı maaşın yüzde 75-80'ini emekli olduğunda aldığını ancak bugün bu oranın yüzde 46'ya kadar düştüğünü anlattı.

Seyyanen zammın emekliliğe dahil edilmediğini anımsatan Yalçın, "İşçilerde tüm ücretler emekliliğe tabi. Memurlarda da ele geçen tüm ücretler emekliliğe tabi olmalı. Kesintisi yapılarak sosyal güvenlik sistemini beslemeli ve kişi emekli olduğu zaman görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ korunmalı. Seyyanen zam emekliliğe yansıtılsaydı bugün memur emeklileri aylıklarını 21 bin 150 lira farklı alacaklardı. Bunu düzeltmenin yolu, tüm gelirlerin kesintisi yapılarak, emeklilikte de kapsam dışı sayılmayarak bütünlüğün yeniden oluşturulmasından geçiyor" ifadelerini kullandı.

Aynı işi yapan işçi ile memur arasında ücret eşitliği sağlandığı takdirde, bu kez de memurlar arasında oluşabilecek ücret farklılıklarının nasıl dengeleneceğine dair soru üzerine Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz, taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız başta olmak üzere kamu işçilerinin aldığı ücretten en ufak rahatsızlık duymuyoruz. Tüm çalışanların olduğu gibi o arkadaşlarımızın da hakkıdır. Niye? Mali tablo, kiralar, alım gücü ortada. Dolayısıyla 'O rakamı niye aldılar?' demiyoruz. 'O rakam niye memurdan esirgeniyor?' Sorduğumuz soru bu. Yani okuyan, dirsek çürüten, yıllarını veren, KPSS'ye giren ve ekmeğine 25-26 yıl sonra ulaşan bir kişiye niye bu ücret verilmiyor? O zaman kişi şunu soruyor, 'Daha düşük ücret almam için kaç yıl daha okumam lazım?' Bu kamu açısından çok verimsiz, sevimsiz bir durum. Niye? Çünkü okumayı, kariyeri değersizleştiriyorsunuz. Bu olabilecek bir şey değil."