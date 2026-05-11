Memur-Sen'den, sendika ve yöneticileri hakkındaki iddialara dair açıklama

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), sendika ve yöneticilerine ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'nın oğlu Yuşa Yalçın ile ilgili iddialar TBMM'ye taşınmış ve Başkan Yalçın ile ilgili iddialar da haberlere konu olmuştu.

İddialara ilişkin KESK bir açıklama yapmış ve "Emekçinin aidatıyla lüks ve şahsi ikbal sağlanamaz" denilmişti.

Gazetemiz de KESK'in açıklaması ile birlikte iddialara haberinde yer vermişti.

Memur-Sen'den haberlere yansıyan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Her eylem ve faaliyetini şeffaflıkla yürüten müvekkilin toplum içindeki saygınlığını, itibarını ve manevi nitelikti kişisel değerlerini hedef alan organize eylemlerde zikredilen kooperatif dahil olmak üzere, halihazırda müvekkilin ve Memur-Sen'in kurduğu, kurdurduğu, kuruluşunu sağladığı, iltisaklı ya da ilişkili olduğu veya destek olduğu herhangi bir kooperatif bulunmamaktadır. Nitekim Memur-Sen; amaçları, ilkeleri ve erdemleri sendikacılık anlayışının bir gereği olarak, organları ve üyeleri dahil hiç kimsenin, hiçbir suretle Memur-Sen adını, lafsını ya da kurumsal kimliğini kooperatifler dahil herhangi bir yapı faaliyetinde kullanmayacağına ilişkin kesin bir yasak getiren Genel Yönetim Kurulu kararını uzun yıllar önce almıştır" denildi.

Memur-Sen açıklamasında, iddiaların yer aldığı haberlere ilişkin "medya organlarının cevap ve düzeltme metinlerini yayınladığını", "ihtarname ile paylaşımların kaldırıldığını", "mahkemelerin açılan davalarda içerik üreticilerini tazminata mahkum ettiklerini" ve "bazı davalarda yargılamaların devam ettiğini" belirtti.