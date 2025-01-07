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Memur-Sen, "refah payı" talebiyle Bakanlık önünde: Oran verildi

Memur-Sen, kamu görevlileri için "refah payı" talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Memur ve memur emeklilerinin, kayıplarının telafi edilmesini talep eden sendika, yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı talep ediyor.

Güncel
  • 07.01.2025 15:30
  • Giriş: 07.01.2025 15:30
  • Güncelleme: 07.01.2025 15:34
Kaynak: AA
Memur-Sen, "refah payı" talebiyle Bakanlık önünde: Oran verildi
Fotoğraf: DHA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğalgaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

"YÜZDE 15 ZAMMA EK YÜZDE 10 REFAH PAYI İSTİYORUZ"

Memur ve memur emeklilerinin, kayıplarının telafi edilmesini istediğini belirten Yalçın, "Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin" diye konuştu.

Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

Kamu görevlilerinin vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu, kanunun değişmesini istediklerini belirtti.

Yalçın, "Değişimden ve dönüşümden korkulmamalı, adil toplu sözleşme düzeninin önü açılmalıdır" dedi.

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