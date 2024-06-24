Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz’da TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, ardından maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı netleşmiş olacak.

Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı beklentisi giderek artıyor. Temmuz ayının başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz 2024'te memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Bu verinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.

2024 yılının ilk 6 ayı için %15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için %10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu %3,37 olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı %6,71'e ulaştı ve zam oranı %17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netlik kazanacak.

TEMMUZ 2024 İÇİN BEKLENEN ZAM ORANI

Tahmin ve beklentiler doğrultusunda, Temmuz 2024 memur ve memur emeklisi maaş zammının %20,02 olması bekleniyor. Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında %20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselecek.

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarında önemli artışlar olacak. İşte %20 zam olması halinde yeni memur maaş tablosu:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 58.106 TL

Avukat 1/4: 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 41.067 TL

Vaiz 1/4: 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.888 TL

Başkomiser 1/3: 58.419 TL

Öğretmen 9/1: 42.000 TL

Polis Memuru 8/1: 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.340 TL