Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına getirilecek zamda uygulanacak 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon farkı, ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,88 yıllık da yüzde 48,58 oranında açıklandı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi.

Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaşlarına enflasyon farkı alan memua ve emeklilerde enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklandı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 oldu. Yüzde 1,87 enflasyon farkına toplu sözleşmedeki yüzde 6 oran da ilave edilince toplam yüzde 7,99 zam ortaya çıkıyor.