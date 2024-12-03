Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 5 aylık enflasyon farkı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre %2.24, bir önceki yılın aralık ayına göre %42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60.45 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in kasım enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos ayı için 2.47, eylül ayı için 2.97, ekim ayı için 2.88 ve kasım ayı için de yüzde 2.24 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 14,57 olurken, memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4.15 oldu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.