Memur ve emekli zammı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı zammı da şekillendirdi. TÜİK verilerinde 6 aylık enflasyon, yüzde 24.73 olarak ölçüldü. Veriler doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24.73 zamlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, 6 aylık resmi enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.

"TÜİK dalga geçti! Milyonlar enflasyonun altında ezildi!" diyen Çelik, "Resmi enflasyonun üstünde zam alan kimse yok ama milyonlarca işçi, memur ve emekli enflasyonun altında ezildi!" ifadelerini kullandı.

Çelik, işçi, memur ve emeklinin zam oranlarını şöyle açıkladı:

>> Asgari ücretle çalışanlar yüzde 0 zam

>> Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam

>> Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler yüzde 12,3 zam

>> Tüm memurlar yüzde 19,3 zam (enflasyonun 5,4 puan altı)

>> Tüm memur emeklileri yüzde 19,3 zam! (enflasyonun 5,4 puan altı)