Memur ve emekli zammı: Enflasyon farkında ilk veri belli oldu

Memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek enflasyon farkının ilk verisi ocak ayı enflasyonuyla birlikte belli oldu.

Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenen emekliler, 2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte şimdiden temmuz hesaplarına başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak açıklandı. 2025’in ilk ayından itibaren SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,03 enflasyon zammını şimdiden hak etti.

MEMURUN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,03'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam temmuz maaşlarına yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

Kaynak: ekonomim.com