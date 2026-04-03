Memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini zam açısından ilgilendiren üçüncü enflasyon verisi de belli oldu.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

İlk iki ayda açıklanan verilere göre enflasyon, ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96 olmuştu.

Yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, mart ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte temmuz dönemi için şimdiden yüzde 10,03 oranında bir artışa hak kazanmış durumda.

Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı ise 6.07 oldu.

Temmuz ayında uygulanacak zam oranının kesinleşmesi için önümüzdeki aylara ait veriler bekleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı netleşecek.