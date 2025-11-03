Memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini zam açısından ilgilendiren dördüncü enflasyon verisi de belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10.25 olarak gerçekleşti.

Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta 2,04, eylülde 3,23, ekimde 2,55 şeklinde oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda 10,25 oranında zammı garantiledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranı temmuz, ağutos, eylül ve ekim ayı enflasyon verilerinin kümülatif toplamını, 2026 yılı ilk 6 ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı ve 2025 yılı ikinci altı ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı hesaplandığında yüzde 16,55 oldu.

Kasım ve aralık ayına ilişkin veriler belli olduktan sonra zamlı maaşlar belli olacak.