Memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, nisan aylık bazda yüzde 4,18 oranında arttı.

TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memurun dört aylık zam oranı da belli oldu. Ocak, şubat, mart ve nisan ayının toplam enflasyonu yüzde 14,64 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için 2026'da şimdiden bu oran maaşlarına yansımayı garantiledi.

Böylelikle memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 10,51'e yükseldi. En düşük memur emeklilerine de yüzde 10,51'lik artış ile 27 bin 772 TL olan maaş 30 bin 690 TL'ye gelmiş oldu.

Tam zam oranı için 6 aylık enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli olacak.