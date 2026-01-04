Memur ve emekli zammı için kritik veri yarın açıklanacak: Tahminler ne yönde?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Böylece emekli ve memurun zam oranı netleşecek.

ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 12,17 seviyesinde gerçekleşecek. Böylece en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.