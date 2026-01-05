Memur ve emekli zammı netleşti

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Mevzuata göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 zam geldi. Eğer en düşük emekli aylığı aynı oranda artarsa 18 bin 938 lira olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için ise durum daha da farklı. Toplu sözleşme zammı olarak yüzde 6,85 artış uygulanacak. Ayrıca enflasyon farkının da eklenmesiyle artış oranı 18,6 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 887 TL’ye yükselecek. En düşük memur maaşı ise 59 bin 896 TL’ye çıkacak. Seyyanen zamla birlikte memur emeklisi maaşı 27 bin 887 TL'ye, memur maaşı ise 60 bin 896 TL'ye yükselecek.

Bazı mesleklerde maaşlar şöyle belirlendi:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 94.384

Memur (Üniversite Mezunu): 64.397

Uzman Öğretmen: 81.219

Öğretmen: 73.368

Başkomiser: 89.214

Polis Memuru: 81.617

Uzman Doktor: 150.426

Hemşire (Üniversite Mezunu): 74.770

Mühendis: 96.211

Teknisyen (Lise Mezunu): 66.870

Profesör: 135.089

Araştırma Görevlisi: 90.568

Vaiz: 76.653

Avukat: 90.000