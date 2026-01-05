Memur ve emekli zammı netleşti: Kim, ne kadar alacak?
TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli zammı da netleşti.
TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak belirlendi.
Mevzuata göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.
Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 zam geldi. Eğer en düşük emekli aylığı aynı oranda artarsa 18 bin 938 lira olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri için ise durum daha da farklı. Toplu sözleşme zammı olarak yüzde 6,85 artış uygulanacak. Ayrıca enflasyon farkının da eklenmesiyle artış oranı 18,6 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 887 TL’ye yükselecek. En düşük memur maaşı ise 59 bin 896 TL’ye çıkacak. Seyyanen zamla birlikte memur emeklisi maaşı 27 bin 887 TL'ye, memur maaşı ise 60 bin 896 TL'ye yükselecek.
Bazı mesleklerde maaşlar şöyle belirlendi:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 94.384
Memur (Üniversite Mezunu): 64.397
Uzman Öğretmen: 81.219
Öğretmen: 73.368
Başkomiser: 89.214
Polis Memuru: 81.617
Uzman Doktor: 150.426
Hemşire (Üniversite Mezunu): 74.770
Mühendis: 96.211
Teknisyen (Lise Mezunu): 66.870
Profesör: 135.089
Araştırma Görevlisi: 90.568
Vaiz: 76.653
Avukat: 90.000