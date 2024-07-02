Memur ve emekli zammı yarın belli oluyor: Beklentiler ne?

TÜİK'in yarın enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Maaşlara yapılacak artışlar da bu orana göre belirlenecek.

Memur ve emekli yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25,81 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi tahmini üzerinden hesaplandığında;

>> Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak.

>> 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak.

>> 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Haziran enflasyonu yüzde 2,52 olarak açıklanırsa memurun enflasyon farkı yüzde 9,4 olacak. Zam oranı ise yüzde 20,35 olarak gerçekleşecek.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 39 bin 544 lira olacak. En düşük memur emekli aylığı ise 17 bin 739 liraya yükselecek.