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Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,1 olarak gerçekleşti. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 8.58 olarak hesaplandı.

Ekonomi
  • 03.06.2025 10:12
  • Giriş: 03.06.2025 10:12
  • Güncelleme: 03.06.2025 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranının 5 aylık kısmı kesinleşti.

Buna göre memur ve emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak enflasyonu yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46, nisanda yüzde 3, mayısta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,1 oldu.

Memurlar için aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranının netleşmesi bekleniyor.

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