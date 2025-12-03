Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12.34 oldu.

Memur maaşlarında enflasyon farkına göre yıllık zam oranı ise yüzde 18.76'ya ulaştı.

Gazeteci Edip Üzen, 5 aylık resmi enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından oranlara ilişkin değerlendirme yaptı. Üzen, şunları yazdı:

"1 OCAK 2026'DAKİ TOPLAM ZAM YÜZDE 18,89 OLACAK"

"TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyonuna göre memurlar ilk beş ayda yüzde 5,9 enflasyon farkı alacaklı hale geldi. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin gerisinde geldi. Ekonomistler yüzde 1,31 bekliyordu.

Aralık'ta Merkez Bankasının öngördüğü gibi yüzde 1,14 enflasyon oluşması halinde 1 Ocak 2026'daki toplam zam yüzde 18,89 olacak."

KASIM AYI ENFLASYONUNDA ARTIŞ

Kasım ayı enflasyon verileri aylık bazda yüzde 0,87 arttı. 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.