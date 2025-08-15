Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu: "Bu sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir"

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için pazarlık süreci devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve emekli zammı için bugün ikinci kez teklif verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni teklifin ilk tekliften tek farkının taban aylığa yapılacak 1000 TL ek zam olduğunu bildirdi. Bu teklifin beklentiyi karşılamayacağını vurgulayan Yalçın, "Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir" dedi.

Yalçın, özetle şunları söyledi:

"Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Önümüzde dört gün var. Görüştük ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Genele ilişkin teklifler var masada. Hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz"

Hükümet ilk teklifinde memur ve memur emeklisine ilk 6 ay için yüzde 10 zam, 2'nci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu.