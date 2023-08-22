Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında 3'üncü görüşme başladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin üçüncüsü başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı’na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti’nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

TEKLİF KABUL EDİLMEZSE HAKEM KURULU SON KARARI VERECEK

Kamu İşveren Heyeti’nin 14 ve 17 Ağustos’taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen’den 2, Kamu-Sen’den 2 ve Kesk’ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.