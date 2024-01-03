Memur ve memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon oranları ve toplu sözleşme şartları doğrultusunda yüzde 49,25 zam alacak memurların en düşük maaşı 32 bin 960 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49 zam aldı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise en az 37,57 zam almayı garantiledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 49.25

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık dönemde enflasyon 33,65 olarak hesaplanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,93’lük aralık ayı enflasyon oranı da 5 aylık enflasyon oranlarına eklenince memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarına ek olarak verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacağı kesinleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Enflasyon oranları ve toplu sözleşme şartları doğrultusunda yüzde 49,25 zam alacak memurların en düşük maaşı 32 bin 960 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 lira oldu.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.