Memur zammına karar verecek Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşmeye dair nihai kararı verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun ilk toplantısı bugün yapıldı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine uzlaşılamayan maddeleri karara bağlayacak ve maaş zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

Toplantı saat 10.30'da Sayıştay'da başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü. Çalışmalarına bugün başlayan kurulun zamlara ilişkin nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı. Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

KURUL ÜYELERİ

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifte 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.