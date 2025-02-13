Memura ‘video izleyin’ talimatı

Bolu'da 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybetti. Bundan sonra yaşanması olası yangınlar için somut adımlar atılmazken memurlardan yangın güvenliği videoları izlemeleri istendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 81 kentteki bakanlık yöneticilerine yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda, “Bakanlığımız taşra teşkilatında görev alan unvandan bağımsız tüm personelin, yangın güvenliği bilincini artırmak, yangın anında doğru müdahale yöntemlerini öğretmek, yangın öncesi, yangın anı ve sonrası için hazırlıklı olmak, yangın ekipmanlarının doğru kullanımı, kriz anlarında soğukkanlılıkla hareket etmeyi sağlamak amacıyla ‘Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi’ videosunu izlemesi gerektiği” ifade edildi.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi videosunun Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın Uzaktan Eğitim Kapısı isimli platformu üzerinden izleneceği açıklanırken yazının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Tüm personelin eğitiminin 21 Şubat 2025 tarihine kadar tamamlamasının sağlanması, eğitime katılımın Uzaktan Eğitim Kapısı platformu rapor yetkilisi tarafından takip edilmesi ve İl Müdürlüklerinizce eğitim sürecine gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

YANGINDAN SONRA AKILLANDILAR

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, yangın faciasından iki gün sonra 23 Ocak’ta bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara gönderdiği “acele” ibareli yazıya BirGün ulaşmıştı.

Yazıda, “Bakanlığa bağlı bina ve tesislerde bakım onarımların zamanında yapılması, takip ve kontrol süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğine” de vurgu yapılarak “Gerekli görülen hususların ivedi şekilde giderilmesi, güncel mevzuatlara göre can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin il müdürlüklerinizce alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

∗∗∗

İL ÖZEL İDARESİ SORUMLUYMUŞ

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan ve en az 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri de ön inceleme raporunu 30 Ocak’ta tamamladı. T24’ün ulaştığı ön rapora göre, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısının hukuken sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, yangın felaketinin gerçekleştiği Grand Kartal Otel’inin İl Belediyesi sınırları dışında İl Özel İdaresinin yetki alanında olduğu kaydedildi. Raporda, idarenin 5 kez otelde denetim yaptığı ama hiçbirinde yangın güvenliğini sorgulamadığı ifadeleri yer aldı.