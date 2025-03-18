Memura yarım mesai dönemi geliyor: Haftada 20 saat çalışabilecekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, memur anne ve babalar için haftalık çalışma saatini yarıya indiren kanunun yürürlüğe girmesi için çalışma başlattı.

Devlet Memurları Kanunu’nda 2016 yılında yapılan düzenleme ile doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı getirildi ancak bu hakkın uygulanmasına ilişkin yönetmelik 8 yıl boyunca yürürlüğe girmedi.

Milliyet'ye yer alan habere göre, yönetmelik için çalışma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kanuna ilişkin taslağı görüş ve önerilere açtı.

KİMLER YARARLANACAK?

Taslağa göre, doğum yapan kadın memurlar ve eşi doğum yapan erkek memurlar, "analık veya babalık izni" sonrasında haftalık çalışma sürelerini yarıya indirebilecek. Memur yarım zamanlı çalışmaya başlamadan en az 1 ay önce yazılı olarak kurumuna başvuracak. Memurun normal haftalık çalışma süresi 40 saat olarak kabul edildiğinden, yarım zamanlı çalışmada 20 saatlik çalışma süresinin tamamlanması gerekecek.

Memura bu süreyi tamamlaması için haftanın belirli günleri tam gün çalışma veya her güne yayılmış kısmi süreli çalışma olmak üzere 2 seçenek sunulacak. Bu hak çocuğun zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başında sona erecek. Eşlerin ikisi de memursa, ikisi de bu haktan yararlanabilecek ancak aynı dönemde kullanamayacaklar.

Eşiyle evlat edinen veya tek başına evlat edinen memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Doğum veya evlat edinme memuriyetten önce gerçekleşmişse de memur göreve başladıktan sonra yarım zamanlı çalışma dönemin içinde talebi halinde bu imkandan faydalanabilecek.

Bu hak yalnızca bir defa kullanılabilecek

MAAŞIN YARISI ÖDENECEK

Memura yarım zamanlı çalışma süresince maaş ve sosyal yardımların yarısı ödenecek ancak yıllık izin ve mazeret izni gibi haklar tam olarak kullanılacak.

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre çalışma saatlerini ve usulünü değiştirebilecek. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için gerekli hizmet süreleri, yarım zamanlı çalışılan dönemde “yarım” olarak dikkate alınacak.

Öğretmenler için çalışma esaslarını Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca düzenlenecek.

Yarım zamanlı çalışma süresince ticaret yapan ya da memurlara yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurların yarım zamanlı çalışma hakkı iptal edilecek.